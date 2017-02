Homem é preso por abusar de criança especial no Mercado Municipal

Um homem de 45 anos foi preso em flagrante suspeito de estuprar um adolescente de 13 anos que sofre de problemas mentais. O crime aconteceu na tarde desta sexta-feira (10), no Mercado Municipal de Araguaína.



Segundo uma testemunha que preferiu não se identificar, Lenevaldo Pereira de Oliveira foi flagrado junto com o menino em um beco ao lado de uma descida para cadeirantes. “Ele estava com as calças abaixadas até o joelho se masturbando e ao mesmo tempo fazendo com que a criança acariciasse seu órgão genital”.



As pessoas que flagraram o crime disseram à nossa reportagem, que o local onde o homem e o garoto estavam é isolado e quase não tem movimento de pessoas. Ao ver a cena, as testemunhas imediatamente interromperam o ato e imobilizaram o homem. A Polícia Militar foi acionada e Lenevaldo foi detido e encaminhado para a Delegacia de Plantão.



Segundo a Polícia Militar, o menino é filho de feirantes e vive rotineiramente no local. De acordo com uma testemunha, na hora em que o homem foi mobilizado, a criança estava com quatro balinhas na mão. Ela acredita que os doces teriam sido dados por Lenevaldo, em troca do ato sexual.