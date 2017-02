Em Araguaína, homem de 44 anos é morto no meio da rua e tiros e facadas

Um homem de 44 anos foi executado a tiros e facadas em Araguaína. O crime aconteceu por volta das 23 horas desse sábado (11), na Rua Joinville que faz divisa com os setores Itaipu e Vila Ribeiro.Segundo a Polícia Militar, a vítima identificada como Gilvan Silva era conhecida como pelo apelido de “Neguinho” e era usuário de drogas.Conforme informações colhidas pela PM, populares afirmaram que no mesmo dia do crime, “Neguinho” tinha se envolvido em uma briga onde houve troca de socos com um outro homem ainda não identificado.O crime aconteceu quando Gilvan estava voltando para casa e foi surpreendido no meio da rua por um homem em uma motocicleta. Ele foi atingido por quatro facadas e seis tiros, na região do tórax e cabeça.O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado mas a vítima não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.O corpo de Gilvan Silva foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.Até o fechamento desta matéria nenhum suspeito havia sido preso. A Polícia Civil deve investigar o caso.



(Foto: Portal O Norte)