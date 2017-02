Homem é esfaqueado em tentativa de latrocínio quando saía de um bar

Evaldo de Araújo (36 anos) foi esfaqueado no tórax durante um assalto que aconteceu neste final de semana, na madrugada de sábado para domingo no setor Oeste.



Evaldo tinha ingerido bebida alcoólica no bar da Nenzinha e contou aos policiais que estava saindo do local em sua moto, quando foi abordado por um grupo de homens que anunciaram um assalto. Evaldo disse que os bandidos foram bastante agressivos e tentou reagir para que a moto não fosse roubada e acabou esfaqueado na região do tórax por um dos autores. Os criminosos fugiram em seguida com a moto e outros bens da vítima.



Ele foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levado consciente para o Hospital Regional de Araguaína (HRA).



A Polícia Militar foi acionada e realizou diligências, mas nenhum suspeito foi encontrado.