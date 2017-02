Polícia Militar prende quatro jovens e recupera três motos roubadas

A Polícia Militar prendeu na madrugada de sábado (11) para domingo (12), quatro suspeitos de envolvimento no roubo de motos em Araguaína e assalto a um comerciante da cidade de Goiatins, Norte do Estado. Um adolescente também foi apreendido na ação.



Os criminosos foram capturados em Goiatins depois de monitoramento do Serviço de Inteligência da Polícia Militar. Com eles a polícia apreendeu três motos, sendo duas Titans e uma Biz, todas com registro de furto/roubo em Araguaína. Os veículos estavam com chassis e placas adulterados.



Segundo informações, a PM de Araguaína se deslocou à Goiatins e com o apoio da guarnição da cidade localizaram e prenderam os suspeitos. Com eles a polícia apreendeu dinheiro e um revólver calibre 38.



(Fotos: Portal O Norte)

De acordo com a PM, os integrantes do grupo criminoso são de Araguaína e se deslocaram para Goiatins onde orquestraram um assalto contra um comerciante de Goiatins.



Ainda segundo a PM, todos os suspeitos já possuem ficha criminal e foram levados pra a Delegacia de Plantão de Araguaína. Os maiores de idade foram identificados como: Ailton Costa Pereira (22 anos), Cleiton Costa Pereira (23 anos), Joel Costa Carvalho (19 anos) e Aquiles dos Santos Arruda Junior (26 anos).



