Menina de 13 anos deixa delegacia pela porta da frente depois de ser apreendida por roubo de moto pela segunda vez em uma semana

Um casal de adolescentes foi aprendido na tarde desse domingo (12), em Araguaína logo depois de roubarem a moto de um mototaxista.



(Fotos: Portal O Norte)

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência no Parque Cimba e em diligências no mesmo setor os policiais encontraram o casal com a moto roubada.



Além do veículo a PM apreendeu com a dupla, uma arma de brinquedo, quatro celulares e sete papelotes de cocaína. Os dois adolescentes foram apreendidos em flagrante e levados para a Delegacia de Plantão da cidade.



(Fotos: Portal O Norte)

A menina que tem 13 anos, foi liberada logo depois de prestar depoimento. Segundo a PM, essa foi a segunda vez em 8 dias que a garota foi apreendida pela mesma infração. “A Polícia Militar tem feito seu trabalho, mas infelizmente vemos essa menor sair pela porta da frente. Ela foi apreendida pela segunda vez seguida e é suspeita de participar de outros assaltos na cidade”, afirmou Tenente Lara em entrevista.



A mãe da garota esteve na delegacia e em depoimento confessou à polícia as vezes mantém a filha amarrada dentro de casa para evitar que ela saia para usar drogas e cometer crimes.



O comparsa da menor, um garoto de 15 anos, permaneceu apreendido e foi encaminhado para Santa Fé.