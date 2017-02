Homem é detido depois de ofender policiais através de áudio no WhatsApp

Um homem foi parar na Delegacia de Plantão depois de postar um áudio no WhatsApp onde proferia ofensas contra policiais de Araguaína.



No áudio que se espalhou pelo WhatsApp, Eduardo Henrique Cerqueira tece o seguinte comentário: “Sabe o que tinha que fazer com esses ‘polícias’? Tinha que botar tudo numa fileira e sacudir fogo nesses ‘infeliz’(...)fazia era matar essas desgraças ‘tudim’. Bota fé?”



Mas o que Eduardo não contava é que o áudio chegaria ao conhecimento de autoridades policiais. Após denúncia, ele foi identificado e preso na noite dessa segunda-feira (13), no local em que trabalha.



Depois de ser capturado, um vídeo divulgado nas redes sociais, mostra o homem pedindo desculpas à Polícia Militar. Segundo ele, estava arrependido do que fez e questionado ele disse que não teria coragem de matar policiais.

Depois de prestar depoimento, Eduardo Cerqueira, foi liberado mas poderá responder processo por injúria e difamação contra a polícia.