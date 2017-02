Bandidos arrombam terminal dos Correios e assaltam agências em duas cidades; Sindicato cobra providências e ameaça paralisação

Um terminal de cargas dos Correios foi arrombado e duas agências assaltadas nesta terça-feira (14), na região Norte do Estado.



O primeiro crime aconteceu na madrugada de hoje no terminal de cargas dos Correios que fica na Avenida Bernardo Sayão em Araguaína. A polícia foi acionada por funcionários que perceberam a ação criminosa quando chegaram pela manhã para trabalhar. Os bandidos invadiram o prédio fazendo um buraco na parede dos fundos do terminal. Na ação, os ladrões levaram várias mercadorias. A Polícia Federal esteve no terminal, coletou digitais e imagens do circuito interno de segurança do prédio que devem ser analisadas na tentativa de identificar os autores.



A segunda ação criminosa foi registrada em Aragominas, onde os homens armados renderam clientes e funcionários da agência dos Correios. Em tons de ameaça, os indivíduos mandaram um dos servidores abrir o cofre de onde eles levaram todo o dinheiro e além disso, pertences das vítimas.



O último assalto foi na agência que fica na cidade de Wanderlândia, o crime aconteceu no início da tarde de hoje e segundo informações colhidas pela PM, três homens participaram do assalto. Depois de fazerem clientes e funcionários reféns, eles fugiram do local levando dinheiro da agência e pertences das vítimas. Dois deles escaparam em uma moto e o terceiro saiu do local à pé e em seguida roubou uma motocicleta na cidade, mas com o apoio de populares a polícia conseguiu localizar e prender esse terceiro envolvido. Com ele a PM apreendeu um revólver calibre 38, munições e mais de R$ 2.500,00 reais em dinheiro.



(Fotos: Portal O Norte)

O assaltante foi identificado como como Claudenilson Alves Pereira (27 anos). A PM ainda realiza diligências na tentativa de localizar os comparsas que teriam fugido sentido município de Babaçulândia.



Claudenilson foi encaminhado para a sede da Polícia Federal em Araguaína.



Sintect



À imprensa, o Sindicato dos Trabalhadores na Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos no Estado do Tocantins (Sintect) anunciou que os servidores poderão paralisar atividades caso medidas urgentes não fossem tomadas por parte dos Correios. Ainda segundo o Sintect, por conta dos assaltos ocorridos hoje, as agências de Wanderlândia e Aragominas deverão permanecer fechadas esta semana para apuração interna. Os clientes que necessitarem de serviços deverão recorrer a atendimentos em Araguaína.