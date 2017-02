Jovem é morto a tiros nesta manhã quando saía de casa para o trabalho

Um jovem foi morto a tiros no início da manhã desta quarta-feira (15) no Bairro JK em Araguaína.



Segundo informações preliminares colhidas pela Polícia Militar no local, populares ouviram cerca de 4 disparos e dois homens fugiram em seguida em uma motocicleta.



(Foto: Portal O Norte)

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas o rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.



A vítima não portava documentos no momento em que foi encontrado, mas posteriormente foi identificado como Fernando Ferreira Souza. Ainda de acordo com informações ele foi abordado pelos autores quando estava indo para o trabalho.



A Polícia Militar afirma que o crime pode ter sido um latrocínio (roubo seguido de morte), porém não descarta nenhuma possibilidade.



O corpo de Fernando foi levado para o Instituto Médico Legal de Araguaína (IML) e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil.



(Foto: Portal O norte)