Bandidos arrombam Agência da Caixa Econômica em Araguaína

Uma agência da Caixa Econômica Federal em Araguaína foi alvo de criminosos na madrugada desta quinta-feira (16). O crime aconteceu por volta de 1 hora da madrugada na agência situada na Av. 1º de Janeiro esquina com a Rua Florêncio Machado, região central da cidade.



Populares acionaram a Polícia Militar via 190, indicando uma explosão no interior da agência e uma equipe se deslocou para atender a ocorrência. Segundo a PM, o local onde funciona os terminais de auto atendimento estava com sinais de fumaça, um dos terminais estava com a parte frontal avariada e envelopes rasgados foram encontrados no chão próximo ao terminal.

Na parte externa da agência, a polícia ainda encontrou uma ferramenta possivelmente utilizada pelos criminosos.

Informações colhidas pela PM dão conta de que dois homens em uma moto Fan de cor preta teriam sido os autores da ação.



A PM acionou a Polícia Federal e não soube informar se os bandidos conseguiram levar dinheiro do local.



Diligências que foram realizadas na região mas até o fechamento desta matéria nenhum suspeito havia sido localizado.