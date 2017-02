Dois adolescentes foram executados a tiros nesta madrugada em Araguaína

Dois adolescentes foram mortos a tiros na madrugada desta quinta-feira (16), em Araguaína. A Polícia Militar recebeu uma denúncia de disparo de arma de fogo no setor Lago Azul III e foi averiguar.

Na esquina com a Rua Venezuela esquina com Costa Rica, os PMs encontraram a primeira vítima de 16 anos, por volta das 3 horas da madrugada. O menor foi morto com um tiro na cabeça.

Informações colhidas no local, apontam que dois indivíduos em uma motocicleta teriam efetuado 2 disparos de arma de fogo contra a vítima e fugiram em alta velocidade.



Dados preliminares da polícia não constam passagem do indivíduo por crimes, porém vizinhos e até a mãe da vítima relataram à PM que ele tinha envolvimento com drogas e outros delitos, além de andar em más companhias.



No início desta manhã, na mesma localidade, a segunda vítima identificada até o momento apenas como Wesley (14 anos), que estava em companhia do adolescente assassinado também foi encontrado morto a tiros. De acordo com a PM, ele também era usuário de drogas e tinha envolvimento com crimes como roubo.