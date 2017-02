Mulher vai parar na delegacia após furtar celular de paciente no HRA

Uma mulher de 25 anos foi presa em flagrante pela Polícia Militar após furtar um celular dentro do Hospital Regional de Araguaína (HRA).



A vítima acionou a polícia via 190 por volta das 23h35min. De posse das características da suspeita, os policiais militares realizaram buscas pelo hospital localizando a autora em outra enfermaria, sendo também encontrado o aparelho celular Samsung Galaxy S7 no quarto onde ela estava e dentro dele já havia o chip da autora.



A mulher estava no hospital como acompanhante de um paciente. Segundo informações colhidas pela PM, ela teria furtado o celular de um outro paciente da unidade. A vítima reconheceu o seu aparelho, sendo então a autora encaminhada juntamente com o objeto recuperado a Delegacia de Plantão para as providências legais.