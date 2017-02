Jovem é preso suspeito de agredir a própria mãe de 60 anos de idade

Maurivan Alencar Silva (22 anos) foi preso, suspeito de agredir a própria mãe e ainda tentar dar cachaça para um cachorro. O caso aconteceu na manhã do último sábado (19), na Rua 09 do setor Dom Orione em Araguaína.



De acordo com a Polícia Militar, a mãe do rapaz que tem 60 anos, recentemente passou por um procedimento cirúrgico e chegou a sangrar por conta da agressão sofrida. A idosa registrou um Boletim de Ocorrência (BO) na Delegacia de Plantão e também foi submetida a exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML).



Já na delegacia, o suspeito disse que estava bebendo cachaça sozinho e tentou dar a bebida ao cachorro mas ele não tomou. O jovem confessou que quebrou o celular de sua mãe quando ela foi repreendê-lo por causa disso, porque ela ameaçou de ligar para a polícia.



À delegada plantonista Verônica Costa, o rapaz negou ter agredido sua mãe, mas relatos da vítima e de outras testemunhas indicam o contrário.



Segundo a delegada, familiares relataram que Maurivan é usuário de drogas e furta objetos da própria casa para sustentar o vício. Além disso, a delegada afirmou que o jovem já tem passagem por furto e agora deve ser enquadrado na Lei Maria da Penha.