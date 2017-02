Polícia Militar captura dupla que estava com moto roubada

Adolescente e maior de idade estavam com uma moto que foi roubada no dia anterior.

Um adolescente de 17 anos e um jovem de 18 anos foram pegos em flagrante com uma moto roubada. A ação Policial aconteceu na tarde da última sexta-feira (17), na Rua G do setor Rodoviário em Araguaína, durante uma abordagem de rotina.



O maior de idade foi identificado como Josué Lima da Silva. Com a dupla a polícia apreendeu a moto que tinha registro de furto/roubo no dia anterior, um celular e uma quantia em dinheiro.



(Fotos: Portal O Norte)

Os dois suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Plantão para os procedimentos cabíveis.