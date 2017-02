Jovem é preso depois de usar moto da mãe para assaltar mulher

Um jovem de 19 anos foi preso depois de assaltar uma mulher na Rua Tiradentes do Bairro São João em Araguaína.



O crime aconteceu na tarde do último sábado (18). Segundo a vítima, dois jovens em uma moto a abordaram e a obrigaram a entregar sua bolsa contendo dinheiro e outros objetos pessoais e em seguida fugiram.



A Polícia Militar foi acionada e de posse das características dos suspeitos deu início a diligências e conseguiu capturar um dos jovens de envolvimentos no crime. Ele foi identificado como Pedro Henrique Costa Silva.



O outro envolvido conseguiu escapar pulando muros e telhados de residências mas acabou deixando para traz um documento em nome de Glenno Araujo Gonçalves (20 anos).



(Foto: Reprodução Portal O Norte)

A polícia conseguiu recuperar todos os pertences roubados da vítima.



(Foto: Portal O Norte)

Com o suspeito, a polícia ainda apreendeu a moto usada na ação. O veículo não tinha registro de furto/roubo e pertencia à mãe do jovem que foi detido em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Plantão para os procedimentos cabíveis.



(Fotos: Portal O Norte)