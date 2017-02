Mulher é presa suspeita de tentar matar o marido a tiros de espingarda

Uma mulher de 42 anos foi presa suspeita de tentar matar o próprio marido na madrugada dessa segunda-feira (20). O crime aconteceu no assentamento Projeto Alegre, zona rural de Araguaína, Norte do Estado.



A vítima foi identificada como Jorge Alves da Cruz (38 anos). Ele foi atingido por dois tiros sendo um em um dos braços e outro na perna esquerda. Socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o homem foi levado para o Hospital Regional de Araguaína (HRA) e não corre risco de morte.



A arma utilizada é uma espingarda calibre 36. A polícia apreendeu a arma com sete cartuchos, sendo três intactos e quatro deflagrados.



Depois de colher informações, a polícia realizou diligências e localizou a mulher que foi detida e levada para a Delegacia de Plantão onde em depoimento, negou a autoria do crime.



A possível motivação do crime ainda não foi divulgada pela polícia.