Homem de 30 anos é morto com dez tiros dentro da própria casa

Um homem de 30 anos foi executado com dez tiros na tarde desta segunda-feira (20) em Araguaína. O crime aconteceu por volta das 15h30, no setor Raizal.



A vítima foi identificada como Deusivan Martins Dias. Segundo informações colhidas pela Polícia Militar, dois suspeitos em um veículo modelo Gol de cor verde chegaram na residência que fica na Rua Frei Caneca, invadiram a casa e efetuaram vários tiros contra Deuzivan que estava dentro de um quarto. Depois de atirar na vítima os suspeitos fugiram.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado mas quando chegou na casa o homem já estava morto. No local do crime a polícia encontrou dez cápsulas de munição calibre 38.



Ainda de acordo com a PM, Deuzivan tinha várias passagens pela polícia, incluindo roubo e ele tinha saído há cerca de duas semanas da Casa de Prisão Provisória de Araguaína (CPPA).



A perícia esteve no local e o corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade. A polícia acredita que o crime pode ter sido motivado por acerto de contas.



Diligências estão sendo realizadas na tentativa de localizar os autores, mas até o fechamento desta matéria nenhum suspeito havia sido preso.