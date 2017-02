Jovem é preso em Araguaína com Hilux roubada no Maranhão

Policiais Civis da Delegacia Especializada em Investigações Criminais (DEIC Araguaína), prenderam na tarde dessa segunda-feira (20), Welington Gomes da Costa. Com ele foi apreendido uma caminhonete que foi roubada recentemente no estado do Maranhão.



Os agentes conseguiram localizar a Hillux depois de receber informações da polícia do Maranhão, de que a caminhonete estava em Araguaína. Após diligências, o carro foi encontrado na casa de Welington que foi preso em flagrante e conduzido para a Deic.



Segundo o delegado Anchieta, que comandou a operação, a caminhonete estava com chassis, placas e outros sinais de identificação adulterados. Sobre Wellington, o delegado afirmou que ele tem várias passagens pela polícia do Tocantins e de outros Estados.



(Fotos: Portal O Norte)

Welington Costa não resistiu à prisão e deverá ser autuado por receptação qualificada e adulteração de sinal de identificação de veículo automotor.