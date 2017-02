Homem é encontrado enforcado e garota morta por estrangulamento

Na manhã desta terça-feira (21), a Polícia Militar encontrou o corpo de um homem e de uma garota em uma chácara na zona rural de Araguaína.



A chácara Estância JA fica na região do Parque AG próximo à Vila Azul. Na propriedade, o homem identificado como Orlando Gomes dos Santos (63 anos), foi encontrado do lado de fora da casa, pendurado pelo pescoço por uma corda que estava amarrada a uma árvore. Já a jovem que ainda não teve identidade divulgada, estava seminua e morta em uma cama. Ela apresentava sinais de estrangulamento no pescoço.



(Foto: Divulgação)

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, uma enteada de Orlando relatou que por volta das 2 horas da madrugada ele foi até à residência de sua ex-esposa que fica no setor Nova Araguaína para pedir ajuda, chamando os enteados e a ex-mulher para que o acompanhassem até a chácara, porém não explicou o que estava acontecendo e falava apenas que iria se matar. Apesar do apelo de Orlando, nenhum dos familiares o atendeu e ele foi embora.



Ainda de acordo com a enteada, ao amanhecer a ex-esposa ligou no 190, repassou as informações e solicitou à PM para ir até o local. Os policiais atenderam a solicitação e quando chegaram na chácara encontraram os dois corpos.



A perícia foi acionada e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil.