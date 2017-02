Acidente entre duas motos deixa condutora de 76 anos ferida

Uma colisão envolvendo duas motocicletas deixou três pessoas feridas, entre elas uma idosa de 76 anos, condutora de um dos veículos. O acidente aconteceu na tarde dessa terça-feira (21), na Avenida Tietê da Vila Goiás em Araguaína.



As vítimas foram identificadas como como Carlito da Silva Lima (30 anos), Orivaldo da Silva Lima e Maria Mazuita (76 anos).



(Fotos: Portal O Norte)

Segundo informações, as duas motos seguiam na mesma direção quando a idosa foi entrar em uma rua à esquerda e a motocicleta que estava atrás não percebeu à tempo e as duas motos acabaram se chocando provocando o acidente.



(Fotos: Portal O Norte)

Ainda de acordo com informações, a idosa voltava do hospital onde fez um curativo no olho esquerdo por causa de um acidente doméstico.



As vítimas foram socorridas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros. Carlito e Orivaldo foram levados para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Araguaína Sul e a senhora Maria Mazuita sofreu fratura e foi encaminhada para o Hospital Regional de Araguaína (HRA).