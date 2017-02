Bandidos assaltam comércio em plena luz do dia em Araguaína

Um açougue foi alvo de bandidos armados na manhã dessa terça-feira (21), em Araguaína. O estabelecimento fica na Rua 13 do setor Patrocínio e imagens do circuito de segurança flagraram toda a ação criminosa.



As imagens mostram um dos ladrões entrando no estabelecimento se passando por cliente ele sai e retorna novamente já com o comparsa e armados anunciam o assalto.

Um funcionário e três clientes foram rendidos pelos assaltantes que tomaram objetos pessoais das vítimas e dinheiro do caixa e fugiram logo em seguida.



Segundo relatos do dono do comércio à polícia, os bandidos roubaram R$ 150 reais além do celular de um dos clientes.



De posse das características dos suspeitos, a Polícia Militar realizou diligências mas nenhum suspeito foi preso.