Jovem são presos em flagrante com droga e equipamento furtado

No final da manhã desta quinta-feira (23), a polícia prendeu dois jovens suspeitos de furto. Eles foram flagrados em um matagal próximo a um laticínio que fica no perímetro urbano da BR-153 em Araguaína.



O Serviço de Inteligência da Polícia Militar avistou os jovens saindo de um matagal com um objeto, acionou reforço e foi feita uma abordagem aos suspeitos que foram identificados como Walison da Silva Serra Negra (18 anos) e Bruno Ribeiro (22 anos).



Com a dupla, a polícia apreendeu uma bateria que eles confessaram ter roubado de uma torre de celular que fica nas proximidades do local onde foram detidos e disseram que iam procurar um comprador para o equipamento. Com Walison, a polícia apreendeu ainda uma quantidade de maconha que ele estava escondendo dentro de um bolso.



De acordo com a Polícia Militar Bruno Ribeiro é um dos sobreviventes de um atentado que aconteceu em maio do ano passado na Vila Norte, onde três jovens foram baleados e dois morreram na hora. Já Walison, a polícia afirmou que é irmão de uma das vítimas que morreram naquele dia.



Bruno e Walison foram conduzidos para a Delegacia de Plantão juntamente com o equipamento e droga apreendida.



(Fotos: Portal O Norte)