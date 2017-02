Dono de salão de beleza é assassinado a facadas no Centro da cidade

O dono de um salão de beleza foi morto com vários golpes de faca na noite de sábado (25) em Araguaína. O crime aconteceu na Rua Santa Cruz, próximo ao Mercado Municipal que fica na região Central da cidade.



A vítima foi identificada como Edivaldo Alves Neres (49 anos). O corpo dele foi encontrado no meio da rua por volta das 22 horas. A Polícia Militar foi acionada e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros também estiveram no local e constataram a morte do homem.



Edivaldo era bastante conhecido por populares na região onde foi assassinado. A motivação do crime ainda é desconhecida, no entanto a bicicleta da vítima foi levada, levantando a hipótese de que pode ter sido latrocínio (Roubo seguido de morte).

Nenhum suspeito foi preso e o caso deve ser investigado pela Polícia Civil.