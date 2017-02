Um bandido morre e outro é baleado durante assalto a residência

Um bandido morreu e outro ficou ferido durante um assalto a residência que fica na Rua Virgínia do Residencial Camargo em Araguaína.



O caso foi registrado na tarde desse sábado (25). Segundo a Polícia Militar, três criminosos aproveitaram o momento em que uma pessoa estava entrando na casa. A vítima teve uma arma apontada para a cabeça e foi obrigada a entrar no imóvel com os ladrões.



O proprietário percebeu a movimentação estranha, rapidamente pegou uma arma que estava dentro do quarto e reagiu ao assalto atirando contra os criminosos. Segundo a vítima, dois deles foram feridos na ação.



Os bandidos correram para fora da casa mas um deles não resistiu e caiu morto em um matagal a cerca de 20 metros da residência. Ao lado do corpo, a PM encontrou uma arma de fogo municiada.



(Fotos: Portal O Norte)

Os outros dois ladrões conseguiram escapar deixando sandálias pelo caminho. Diligências foram realizadas pela PM mas nenhum suspeito foi encontrado.



(Fotos: Portal O Norte)

Na ação criminosa, os bandidos conseguiram levar da casa dois celulares sendo um no valor de R$ 3 mil reais, além de uma carteria de bolso contendo R$ 800,00 em dinheiro.



O suspeito morto foi identificado como Carlos Antônio, conhecido como “Feinho”. Ele morava no setor Céu Azul e tinha várias passagens pela polícia.



(Fotos: Portal O Norte)

Diligências foram realizadas pela PM mas nenhum suspeito foi encontrado.



(Fotos: Portal O Norte)