Homem vai parar no hospital após ser esfaqueado em briga de bar

Um homem de 41 anos foi esfaqueado na tarde desse sábado (25), em um bar de Araguaína.



O caso aconteceu em um estabelecimento que fica na Rua 3 do bairro São João. A vítima foi identificada como, Paulo Moura Lardin. Ele se envolveu em uma discussão e acabou levando dois golpes de faca na região do abdômen.



Paulo Lardin foi socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Araguaína Sul e em seguida transferido para o Hospital Regional de Araguaína (HRA).



O autor das facadas fugiu do local e até o fechamento desta matéria não havia sido localizado.