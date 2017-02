Em pouco mais de 48 horas mais um bandido é morto durante assalto

Um homem acaba de ser morto a tiros em Araguaína. O caso foi registrado na Rua Machado de Assis no bairro São João.



Segundo informações preliminares, o homem foi baleado quando tentou roubar uma vítima, mas não sabia que se tratava de um policial militar à paisana que estava armado e reagiu ao assalto atirando contra o criminoso.



O policial foi abordado no meio da rua pelo assaltante que estava em uma motocicleta e tomou o celular e o relógio da vítima, mas quando tentou fugir foi baleado pelo militar.



(Foto: Portal O Norte)

A morte do suspeito chamou a atenção de curiosos no local. Imagens registradas por nossa equipe mostram próximo ao corpo do homem caído no chão, o relógio da vítima. O celular do policial estava dentro do bolso do criminoso.



(Fotos: Portal O Norte)

A perícia foi acionada e o corpo do homem que ainda não foi identificado, será levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína.



Segundo Caso



Este é o segundo caso registrado em menos de 72 horas de bandido que foi morto durante assalto em Araguaína. Na tarde do último sábado (25), três criminosos armados invadiram uma casa no Residencial Camargo, mas o proprietário do imóvel percebeu a ação criminosa e reagiu atirando contra os ladrões, sendo que dois foram atingidos, um deles morreu na hora e o outro fugiu com o terceiro comparsa.



Nesta ocorrência, os assaltantes conseguiram levar dois celulares, um deles avaliado em R$ 3 mil reais, além de R$ 800 reais em dinheiro que estava dentro de uma carteira de bolso.