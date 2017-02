Trágico acidente mata 4 pessoas entre elas um empresário de Araguaína

Um grave acidente matou quatro pessoas na noite desta segunda-feira (27), na região Norte do Estado, entre elas, um empresário de Araguaína.



O acidente foi registrado por volta das 22h30min, na TO-424 no povoado Barro Preto município de Babaçulândia, quando um veículo Saveiro de cor branca com quatro pessoas seguia de Araguaína sentido Babaçulândia e colidiu com uma vaca. Com o choque, o carro saiu da pista e capotou. Todos os ocupantes foram lançados para fora da Saveiro e morreram ainda no local. A vaca também morreu no acidente.



As vítimas foram identificadas como: Edson Borba Júnior (44 anos), Cícero Trajano Filho (44 anos), Marília Ferreira de Sousa (32 anos) e Dayana Silva do Nascimento (29 anos).



Cícero Trajano era proprietário da farmácia Farma Júnior localizada no alto do bairro São João.



A perícia foi acionada e os corpos das vítimas foram levadas para o Instituto Médico Legal (IML) de Araguaína.