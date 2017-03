Polícia prende dois e recupera encomendas roubadas dos Correios

Dupla foi presa com vários produtos roubados de carro de entrega dos Correios.

Gildeon Fernandes Maranhão (22 anos) e Marciano Henrique Nascimento da Silva (21 anos) foram presos pela Polícia Militar suspeitos de roubo.A ação policial foi registrada na tarde dessa quinta-feira (02), no setor Monte Sinai em Araguaína.



Para prender os suspeitos, a PM com informações do Serviço de Inteligência, aguardou a chegada da dupla na residência e efetuou a detenção em flagrante.



Na casa onde os dois jovens foram presos, a PM encontrou vários produtos roubados de um carro de entrega dos Correios que foi alvo de assaltantes há alguns dias.



(Foto: Ascom PM)

Além dos produtos roubados, a polícia encontrou no local colete à prova de balas e seis munições de calibre 22.



(Foto: Divulgação PM)

Os dois jovens e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Plantão. Ainda segundo a polícia, Gideon Fernandes estava em liberdade condicional por assalto à mão armada.