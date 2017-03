Homem suspeito de roubar fazendas em Colinas é preso em Araguaína

Antônio Neto Dias de Oliveira foi preso nesta sexta-feira (03), em Araguaína, suspeito de envolvimento em receptação de produtos roubados.



O homem foi detido depois de uma prisão de uma outra pessoa na noite de ontem em uma residência onde foram encontrados produtos roubados. A pessoa detida informou que Antônio Oliveira teria sido o responsável por levar os objetos para sua casa.



De posse das informações, uma equipe do Serviço de Inteligência da Polícia Militar deu início à diligências e conseguiu localizar Oliveira nas proximidades da Praça do Galo no setor Entroncamento.



Após a prisão a polícia descobriu que contra Oliveira havia um mandado de prisão em Aberto expedido pelo Juiz da Comarca de Colinas do Tocantins, onde ele responde por crimes de roubos em chácaras e fazendas daquela região e onde um comparsa destes crimes permanece encarcerado.



Antônio Oliveira foi apresentado na Delegacia de Plantão (DP) e encaminhado para a Casa de Prisão Provisória de Araguaína (CPPA), onde deve permanecer até o seu recambiamento para Colinas.