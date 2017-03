Homem preso suspeito de abusar de crianças gravava cenas no celular

No celular do homem haviam fotos e vídeos dele tocando em partes íntimas de crianças.

Um homem de 45 anos foi preso na manhã deste sábado (04) em Araguaína, suspeito de práticas sexuais envolvendo crianças. A polícia conseguiu chegar até ele após denúncias repassadas ao serviço de inteligência da Polícia Militar.



José Antônio Costa, foi preso em sua própria residência que fica na Rua 28 do setor Monte Sinai II. Com ele a polícia apreendeu duas munições de uso restrito e um celular onde foram registradas fotos e vídeos dele tocando nas partes íntimas de crianças. Imagens obtidas com exclusividade por nossa equipe, mostram algumas das fotos encontradas no aparelho. À polícia, Antônio Costa alega ter praticado as ações sem intenções maldosas.



(Reprodução: Portal O Norte)





(Reprodução: Portal O Norte)

O suspeito foi preso em flagrante e levado para a Delegacia de Plantão da cidade. Ele foi autuado e deve responder por abuso sexual, pedofilia, pornografia infantil e porte ilegal de munição de uso restrito.



(Foto: Portal O Norte)

Após os procedimentos cabíveis, o suspeito deve ser levado para a Casa de Prisão Provisória de Araguaína (CPPA), onde permanecerá preso à disposição do Poder Judiciário.