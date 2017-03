Polícia Militar encontra corpo de jovem com várias marcas de tiros

O corpo de um jovem foi encontrado na manhã deste domingo (05), no Daiara em Araguaína.



A Polícia Militar recebeu a informação via 190 e uma equipe se deslocou ao lugar indicado e constatou que havia uma pessoa morta às margens de uma via.



O jovem identificado como Daniel Ferreira, conhecido como “De Menor” foi morto a tiros. No local a polícia encontrou pelo menos seis cápsulas de arma de fogo calibre 38.



(Foto: Portal O Norte)

A Polícia acredita que o crime pode ter sido motivado por acerto de contas. O celular de Daniel foi encontrado ao lado do corpo.



(Foto: Portal O Norte)

Segundo a Polícia Militar, o rapaz já tem registros de vários atos infracionais e foi apreendido ano passado por envolvimento em assalto a uma van.



A perícia foi acionada e o corpo deve ser encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade.



(Fotos: Portal O Norte)