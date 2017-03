Carro invade quintal de residência e por pouco não atropela crianças

Um motorista perdeu o controle do veículo e invadiu o quintal de uma residência na tarde desse domingo (05), em Araguaína.



O acidente aconteceu na Rua Getúlio Vargas do Parque Bom Viver. Segundo informações, no local haviam várias pessoas, entre elas crianças que por pouco não saíram feridas.



De acordo com testemunhas, o condutor do veículo Saveiro apresentava sinais de embriaguez. Ele fugiu do local abandonando o carro.



A Polícia Militar foi acionada para registrar a ocorrência e o carro foi apreendido e levado para o pátio da prefeitura.



Até o fechamento desta matéria, o motorista que se envolveu no acidente não havia sido identificado.



(Fotos: Portal O Norte)