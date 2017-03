Com Bíblia nas mãos, jovem falava sobre recomeço e medo da morte

Novo recomeço e medo de morrer. Essas foram algumas frases marcantes descritas por Daniel Ferreira (18 anos) poucos dias antes de sua morte. O jovem foi assassinado a tiros e o corpo foi encontrado na manhã deste domingo (05), às margens de uma via no Daiara em Araguaína.



Segundo a Polícia Militar, Daniel Ferreira era conhecido como “De Menor” e tinha registro de vários atos infracionais como roubo.



Daniel tinha mais de um perfil no Facebook. Em um deles, existe uma publicação com data de 28 de outubro de 2015 onde o rapaz se descreve como criminoso. A última publicação dele neste perfil foi em novembro do mesmo ano.

Em um outro perfil criado recentemente por Daniel, chama atenção algumas postagens feitas por ele dias antes de morrer. Uma delas foi publicada no último dia 16 de fevereiro. Daniel posa para foto com uma Bíblia nas mãos e escreve uma frase sobre recomeço:

Neste perfil no dia 20 do mesmo mês, Daniel postou o resultado de um teste popular que promove os mais variados assuntos. O tema escolhido por ele foi sobre a morte. Mas o que era apenas uma brincadeira se tornou realidade em menos de um mês.



Amigos e familiares lamentaram a morte de Daniel Ferreira em seu perfil. Em uma das postagens, um primo publicou uma recente conversa que teve com ele via messenger onde Daniel pede ajuda para arrumar emprego e diz que está com medo de morrer.