Menino de 11 anos é morto pelo próprio primo com tiro de espingarda

Um menino de 11 anos foi morto com um tiro de espingarda disparado pelo próprio primo de 15 anos. O crime aconteceu por volta das 16 horas de domingo (05), em uma fazenda localizada no município de Campos Lindos, região Norte do Tocantins.



A vítima é Marcelo Silva Abreu. Segundo o pai do menino, Francisco Araújo de Abreu, um irmão de Marcelo conta que eles dois e o primo saíram para tirar cascas de madeira na mata e quando estavam na estrada ele ouviu um disparo, quando olhou para trás viu seu irmão caído e o primo correndo em fuga.



A arma utilizada pelo adolescente é uma bate bucha, a vítima não resistiu e morreu ainda no local. O corpo de Marcelo foi levado para o Instituto Médico Legal de Araguaína (IML).



O adolescente autor do disparo que matou o primo está foragido. O pai da criança morta não soube dizer qual a motivação do crime, mas afirmou que não acredita que o disparo tenha sido acidental. A Polícia Civil deve investigar o caso.



Em entrevita, o pai de Marcelo disse que nçao acredita que o disparo tenha sido acidental. (Fotos: Portal O Norte)