Foragido do presídio de Pedrinhas é preso pela PM no Tocantins

Na manhã da última sexta-feira (03), no centro da cidade de Axixá, duas pessoas de 29 e 33 anos de idade foram presas por dirigirem embriagados e realizando manobras perigosas com o veículo.



Um delegado e um agente da Polícia Civil (PC) que passavam pelo local testemunharam o episódio e ligaram para a Polícia Militar (PM). O delegado solicitou a PM que conduzisse os acusados até a delegacia.



O delegado relatou ainda que os dois homens no automóvel GM/Celta com placa de Imperatriz (MA) além da prática de manobras, aparentavam estar embriagados.



Os autores foram de imediato conduzidos à Delegacia de Polícia em Augustinópolis pelo destacamento de Axixá. Por meio do sistema de consulta o delegado de plantão constatou que um dos acusados (29 anos) era foragido da penitenciária de Pedrinhas (MA).



Fonte: Ascom PM Araguatins