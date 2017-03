Empresário é preso suspeito de aplicar golpe de quase R$ 200 mil reais

Um empresário foi preso nesta segunda-feira (06), em Araguaína suspeito de aplicar um golpe de R$ 193 mil reais na cidade de Estreito (MA). A ação que resultou na prisão dele foi um trabalho em conjunto entre as polícias Civil do Tocantins e Maranhão.



Gledson Elias Costa, foi detido mediante cumprimento de mandado de prisão expedido pela Comarca de Estreito. Segundo agentes da Delegacia de Investigações Criminais (Deic Norte), o homem teria comprado 199 bezerros em um leilão que foi realizado em Estreito no final do ano passado. Para pagar a compra, o empresário teria entregue dois cheques para o responsável pelo evento. O primeiro era do Banco do Brasil e estava em nome de Gledson, já o segundo estava em nome da empresa Asa Norte Alimentos.



Quando o vendedor não conseguiu descontar os cheques percebeu que estava sendo vítima de um golpe e procurou a polícia. Durante o andamento da investigação foi descoberto que o primeiro cheque era falso e o segundo fazia parte de um lote de cheques que haviam sido roubados da empresa Bonasa em Aguiarnópolis (TO).



Glebson foi localizado em Araguaína, em uma loja de venda de pneus que fica no Entroncamento da cidade. No momento em que os agentes da Deic cumpriam a determinação judicial, foram encontrados com ele, anotações de dados bancários, extrato de contas, vários cartões de créditos e cheques possivelmente roubados que a polícia acredita que seriam usados por Glebson na prática de estelionato.



(Foto: Portal O Norte)

O veículo usado pelo empresário também foi apreendido e levado para a Delegacia. Para a polícia, é possível que o carro tenha sido adquirido com dinheiro provenientes de golpes praticados por Glebson.



(Fotos: Portal O Norte)

Ao Portal O Norte, o delegado Regional Emerson Francisco de Moura, relatou que informações colhidas em investigação, dão conta de que o empresário praticava os golpes nos estados do Maranhão, Pará e Tocantins e destacou a importância das vítimas compareceram à delegacia para prestar depoimento e fazer o reconhecimento do criminoso.



Preso em flagrante, Glebson Costa deve ser indiciado por estelionato, falsificação de documento público e receptação. Ele permanecerá à disposição da Justiça na Casa de Prisão Provisória de Araguaína (CPPA).