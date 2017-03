Menor que matou menino de 11 anos diz que agiu em legítima defesa

A Polícia Militar localizou no final da tarde desta segunda-feira (06), o adolescente apontado como autor de um disparo que matou um garoto de 11 anos em uma fazenda que fica no município de Campos Lindos, Norte do Estado. O crime aconteceu no último domingo (05).



Em entrevista ao Portal O Norte, o senhor Francisco Araújo de Abreu, filho do menino assassinado que foi identificado como Marcelo Silva Abreu, afirmou que estava viajando e que um irmão de Marcelo relatou que eles dois e o primo saíram para tirar cascas de madeira na mata e quando estavam na estrada ele ouviu um disparo, quando olhou para trás viu seu irmão caído e o primo correndo em fuga.



Ao site, o pai do garoto não disse qual a possível motivação do crime mas afirmou que não acredita que o disparo tenha sido acidental.



Na tarde desta segunda-feira (06), a Polícia Militar conseguiu localizar o adolescente na casa de um avô no município de Goiatins. Ele foi conduzido para a Delegacia de Plantão acompanhado de sua mãe, que em entrevista deu outra versão sobre o caso.



Segundo a mulher que se identificou como Eli, o filho dela não tem nenhum parentesco com a vítima e afirma que o adolescente foi chamado pelos filhos do senhor Francisco Araújo para ir até a fazenda onde eles moravam e que fica distante da cidade. “Eles que iludiram meu filho e chamaram para ir pra lá e naquele lugar eles tentaram matar ele”, disse dona Eli relatando que seu filho teria passado a noite na mata escondido da família de Marcelo.



(Foto: Portal O Norte)

Em depoimento à polícia, o adolescente contou que namorava uma menina de 13 anos, que é irmã de Marcelo. O menor relatou que estava na fazenda onde a família da menina mora e depois de um desentendimento entre o casal, ele arrumou as coisas para ir embora e foi impedido pelo pai e irmãos da namorada que ainda o ameaçaram de morte e tentaram matá-lo com a espingarda que ele conseguiu tomar do amigo e atirou contra ele.



(Foto: Portal O Norte)

O menor, que segundo a mãe tem 14 anos, foi ouvido pela autoridade policial e liberado após prestar depoimento.



Segundo a delegada Verônica Costa, em investigação a polícia vai apurar as contradições entre os depoimentos das duas partes envolvidas.