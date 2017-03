Acusados de matar bacharel em Direito são condenados a mais de 30 anos

Antônio leite Feitosa foi executado a tiros no dia 6 de março do ano passado.

Os acusados de envolvimento no latrocínio que vitimou o bacharel em Direito, Antônio Leite Feitosa (44 anos), ocorrido no dia 6 de março do ano passado em Araguaína, foram condenados pela justiça. A decisão foi proferia pelo juiz da 2ª Vara Criminal de Araguaína, Antônio Dantas.



Wallas Deyvd Alves de Brito e Lucas da Silva Lima foram condenados a pouco mais de 30 anos de prisão. Os dois devem continuar cumprindo pena em regime fechado.



(Reprodução: Portal O Norte)



Entenda o Caso

Na noite do crime, a vítima conhecida como Daniel, estava em sua caminhonete acompanhado de um amigo, próximo a um bar que fica no setor Jardim Paulista em Araguaína, quando foram surpreendidos por Wallas e Lucas que anunciaram o assalto seguido de sequestro relâmpago. As vítimas foram levadas para o Residencial Camargo, onde o amigo de Daniel conseguiu escapar mas ele foi executado com quatro tiros.



A caminhonete do bacharel foi encontrada abandonada no dia seguinte, no setor Itaipu e no veículo a perícia detectou marcas de sangue.



Aproximadamente um mês depois do crime, Wallas foi preso na cidade de Xinguara (PA) e Lucas em Tuntun (MA) e desde então permanecem encarcerados à disposição do Poder Judiciário.