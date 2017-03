Mulher é presa em casa tentando esconder drogas nas partes íntimas

Uma jovem de 25 anos foi presa em flagrante com drogas escondidas nas partes íntimas. A ação policial aconteceu na manhã desta terça-feira em uma residência que fica na Rua Amazonas do setor Parque Sonhos Dourados.



Através de um levantamento do serviço de inteligência, a Polícia Militar conseguiu chegar até uma residência, onde segundo informações, funcionava uma boca de fumo. Chegando no local a polícia abordou a moradora, Jakellini Rocha dos Santos tendo ela negado que ali funcionava um ponto de venda de drogas.



Apesar das negativas da jovem, em averiguação a polícia encontrou com Jakellini, uma porção de crack que ela escondeu em suas partes íntimas.



Dentro da casa, os militares também apreenderam, sementes de maconha, R$ 150 reais em dinheiro e várias joias.



À polícia, Jakellini afirmou que era apenas usuária de drogas. A mulher foi conduzida para a Delegacia de Plantão juntamente com a droga e joias apreendidas.



(Fotos: Portal O Norte)