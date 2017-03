Jornalista perde o bebê e morre depois de sofrer paradas cardíacas

A jornalista Aline Brabo, de 33 anos, que estava grávida de 8 meses, morreu em um hospital de Palmas, no final da tarde desta terça-feira (7). Ela sofreu duas paradas cardíacas momentos depois de perder o bebê que esperava. Aline era assessora de comunicação e bacharel em direito.



O bebê morreu na manhã desta terça-feira, por causa do deslocamento da placenta. A jornalista então precisou passar por uma cirurgia, mas a pressão ficou alta, o que provocou eclampsia. No final da tarde do mesmo dia, ela teve duas paradas cardíacas e não resistiu.



Ela era natural de Cachoeira Dourada (MG) e trabalhava em Palmas como assessora de comunicação do Sebrae e da Fundação Pró-Tocantins. Também era bacharel em direito.



Aline deixou uma filha de quatro anos e o marido, o sargento da Polícia Militar, Júnior Brabo. Em nota, a PM lamentou a morte da jornalista, destacando o profissionalismo e se solidarizando com parentes e amigos. Aline e a filha estão sendo veladas na igreja Videira em Palmas.



Ela é a quarta jornalista morta este ano aqui no estado. No fim de fevereiro, morreram a jornalista Olga Cavalcante, aos 66 anos, vítima de um acidente vascular cerebral e o jornalista Iberê Barroso, aos 86, por um câncer no pulmão. Em primeiro de março foi a jornalista Maria Arienar da Silva, 50 anos, vítima de um câncer de estômago.



Fonte: G1/TO