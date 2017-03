Bandidos explodem agência do Banco do Brasil no norte do Estado

Bandidos fortemente armados tocaram o terror na noite desta quarta-feira (08), na cidade de Santa Fé do Araguaia, região Norte do Tocantins. O alvo principal foi a agência do Banco do Brasil localizada na região central do município.



De acordo com as primeiras informações, a ação aconteceu por volta das 21 horas quando os criminosos explodiram o prédio da agência e fugiram em seguida.



Informações extraoficiais dão conta de que os bandidos efetuaram vários disparos para intimidar as autoridades policiais, mas até o momento não houve registro de feridos.



Apenas dois militares estariam trabalhando esta noite em Santa Fé. Testemunhas contam que os criminosos chegaram a cruzar com os PMs na rua porém, não houve troca de tiros. Surpreendidos com a ação, os militares acionaram imediatamente reforço policial. A PM não informou se os ladrões conseguiram levar dinheiro do banco.



(Fotos: Divulgação)

Imagens encaminhadas para a nossa redação mostram um cenário de destruição no prédio onde funciona o banco e em meio aos destroços, foi deixado no chão um cofre que eles não conseguiram arrombar.

Sobre a quantidade de assaltantes as informações ainda são desencontradas, mas os criminosos estariam aparentemente em dois veículos, sendo uma Pickup de cor escura e provavelmente uma Saveiro.



A polícia realiza diligências na tentativa de localizar suspeitos, mas até o fechamento desta matéria ninguém foi preso.