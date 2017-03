Confira o resultado oficial das eleições para presidentes de bairro

O Conselho Consultivo das Associações de Bairro de Araguaína (CCABA) publicou a lista dos presidentes eleitos das associações no Diário Oficial do Município nº 1.278, desta quarta-feira, 8. A partir da publicação, os candidatos têm um prazo de 24 horas para recorrer do resultado. Considerada a maior eleição associativista da cidade, foram 121 candidatos sendo eleitos 79, que receberam 11.518 votos.



O CCABA organizou as eleições para presidentes de bairros em 81 bairros, sendo que deste número, 79 bairros elegeram seus presidentes. A presidente do CCABA, Valéria Domingues, comentou sobre o pleito e da importância do apoio logístico que o conselho recebeu por parte da Prefeitura.



“As eleições ocorreram dentro da normalidade. O CCABA fez uma parceria com a Prefeitura, a qual disponibilizou todas as escolas e creches, além de servidores para darem apoio durante as eleições. Foram 52 unidades de ensino cedidas do Município e cada uma com dois funcionários”, explicou. “A participação da Prefeitura foi fundamental pra nós, se não fosse esse apoio, não tinha acontecido”, declarou.



Segundo a presidente do conselho, 14 escolas estaduais também foram cedidas para a realização do pleito. “E nos outros bairros utilizamos igrejas, centros comunitários, residências”, completou Valéria.



A posse dos novos presidentes está marcada para ser do período de 20 a 31 de março, de acordo com cada associação de bairro.



Bairros/presidentes eleitos

Fonte: Ascom Prefeitura

Nivaldo Pereira BarbosaKaique Aparecido de Lima MarquesLeandro Aldair Coelho de Carvalho LimaRaimundo Martins VieiraRoberta Kelly FeijóMaria do Socorro SaraivaLucas Lima SilvaEdilene Pereira DiasFrancisco Gonçalves da SilvaAdão Alves JardimAntônio da Silva CostaElismar LimaAdilson Bispo dos SantosWanderson Gleyson de SousaRosa Amélia Ferreira JorgeSérgio Reis MatosAmadeus Francisco OliveiraAlam Pinheiro de SousaMaikon Lopes de SousaIrenilde Ribeiro da SilvaRoseny Dantas Feitosa FélixRaimundo Nonato Cardoso da SilvaPaulo Soares MoreiraRaimundo Pereira da SilvaLusimê Sousa OliveiraMaria Gedília F. de AraújoJoseval Costa VieiraAntônio Eudes Araújo de MirandaIdeulalia Dourado Tupinabá MeloJosé Luiz Pereira LealJoana Maciel de Araújo BarreiroDenis Fernando de Jesus OliveiraMaria da Conceição S. NascimentoCristiane Lima Barbosa FreireMarinalva da SilvaDeusina Farias da SilvaRaimundo Rodrigues da SilvaReginaldo Lima do AmaralRosa Luiza da Conceição MendesAntônio Francisco de SousaWilton Ferreira de SousaAlex Aparecido Gonçalves Fernandes AlencarCarlos André de Almeida SantosFrancisco Alves PereiraCezar Silva RochaRobson Oliveira PereiraDirceu de Oliveira CardosoCinobilino Paula Sousa NetoAcelino Lopes de SousaChales Tavares BarrosoPablo Pereira da SilvaJovânio Aquino DiasLuiz Carlos Lucena SilvaJudite de Assis SoaresJulia Bezerra LeitaAntônio Lima de SousaLuismar de Sousa LimaCícero Pereira dos SantosHeraldo Gomes PaivaAna Paula da Silva BarrosDimas José BatistaAna Cláudia de Carvalho ArrudaNelza Maria Pereira da SilvaLuciano Galvão BarrosGenilson Alves dos SantosAntônio Carlos Costa e SilvaRenato Vennicius Rodrigues SilvaRaimundo Lopes de AraújoDorailde SarmentoJosé Edmilson Lima de MouraMaurício Bezerra MartinsDamião Vieira dos SantosClaudecy Pereira dos SantosNazi Pereira Ramos da SilvaRaimundo Reis SilvaFredson FerreiraLazarine Torres da Silva