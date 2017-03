Homem foragido da Justiça é preso pela Polícia Civil em Guaraí

A Polícia Civil, por intermédio da Delegacia de Guaraí cumpriu, na ultima sexta-feira, 10, mandado de prisão em desfavor de um homem de iniciais; M.A.C.N, de 26 anos de idade, o qual se encontrava foragido do sistema penitenciário local, acusado pela prática dos crimes de receptação e adulteração de veículos roubados.



Conforme informações da Delegacia de Guaraí, o indivíduo deveria estar cumprindo pena em regime semi-aberto, pelos crimes acima mencionados, mas descumpriu as condições de sua prisão e desta maneira, teve a prisão preventiva decretada pela Vara Criminal de Guaraí.



Com o mandado judicial em mãos, os policiais civis iniciaram as investigações, no sentido de localizar o paradeiro do homem, sendo que poucas horas depois, o mesmo foi encontrado e preso. Após os procedimentos legais, M.A.C.N foi recolhido à carceragem da Cadeia Pública de Guaraí, onde permanecerá à disposição do Poder Judiciário.



Fonte: Ascom SSP