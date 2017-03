Conhecido pelo apelido de "Rato", jovem é baleado na Feirinha

Um homem de 24 anos morreu depois de ser baleado no início da noite de ontem (13), na região da Feirinha em Araguaína.



A vítima, identificada como Rafael Pereira de Almeida, foi atingida por dois tiros. Segundo testemunhas, Os autores estavam em uma motocicleta e fugiram logo depois de atirar contra o jovem que era usuário de drogas e segundo a Polícia Militar, conhecido pelo apelido de “Rato”, tinha envolvimento com o mundo do crime com passagens por roubo e posse de entorpecentes.



O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o local de onde a vítima foi levada para o Hospital Regional de Araguaína (HRA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu.



(Foto: Divulgação)

A polícia realizou diligências mas até o fechamento desta matéria, nenhum suspeito do crime havia sido preso.