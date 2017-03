Mãe desesperada pede ajuda para encontrar filha desaparecida

A Polícia investiga o desaparecimento de uma adolescente de 17 anos em Araguaína. Segundo relatos de Sônia Regina que é mãe de Letícia Silva, ela teria sido raptada na porta de casa na noite desta terça-feira (14), por volta das 19h30.



As primeiras informações sobre o sumiço de Letícia foram divulgadas através do WhasApp, onde a mãe da garota relatava desesperada o fato. De acordo com Sônia Regina, a filha teria sido colocada à força dentro de um veículo que estava parado próximo à sua residência localizada no setor Couto Magalhães.



Segundo a mãe, Letícia foi raptada quando saía na porta de casa. (Fotos: Portal O Norte)

Em entrevista ao Portal O Norte, Sônia Regina confirmou as informações e contou alguns detalhes sobre o fato. Sandra é pastora e estava na igreja quando Letícia desapareceu. “Ela e a irmã gêmea ficaram em casa e eu pedi para que não abrissem a porta para ninguém. Minha outra filha contou que Letícia disse que ia comprar um refrigerante, mas quando ela saiu no portão de casa foi colocada dentro de um carro, Larissa só ouviu o barulho dos pneus ‘cantando’”, disse a mãe que acrescentou relatos de que testemunhas teriam visto um veículo Fiat Uno antigo parado perto da casa com duas pessoas dentro.



Ainda segundo a mãe, a outra filha dela teria ficado trancada dentro de casa e desconfiada da demora de sua irmã voltar entrou em contato com um tio cerca de 30 minutos depois e contou o que havia acontecido. “Eu só fiquei sabendo de tudo cerca de duas horas depois quando voltei da igreja”, disse.



Mãe relata o desespero de não saber o paradeiro de sua filha. (Fotos: Portal O Norte)

Sônia Regina relatou ainda que percebeu uma movimentação estranha próximo à sua residência nos últimos dias e à cerca de um mês a casa teria sido alvo de bandidos que tentaram roubar sua família.



A causa do desaparecimento de Letícia é investigada e algumas informações sobre o caso são controversas. Prints de diálogos supostamente entre Letícia e uma colega foram divulgados nas redes sociais e indicam que a jovem pensava em fugir de casa. À nossa reportagem a mãe negou que houvesse essa possibilidade e disse que o Facebook de sua filha teria sido rackeado.



Nas redes sociais, apontam que o caso tenha relação com uma dívida de jogo de poker, contraída por um irmão de Letícia que tem 20 anos e foi embora da cidade. A mãe de Letícia afirmou que esta seria a principal linha de investigação já que segundo ela nos últimos dias a família teria sido ameaçada por donos de uma casa de jogos na cidade, que procuraram seu filho para saldar a dívida. “Um deles inclusive chegou a dizer: uma mãe não deve pagar pelo erro de seus filhos mas o seu filho é quem sabe...”, lembra.



A pastora Sônia Regina afirma que continua sem notícias da filha e registrou um Boletim de Ocorrência sobre seu desaparecimento. Desesperada ela pede para que quem levou sua filha a devolva sã e salva: “Minha filha não tem culpa de nada, ela é inocente”.

Ainda sobre a filha, Sônia Regina pede para quem tiver informações que levem ao paradeiro de Letícia, que entrem em contato com a família ou procurem a polícia.



(Fotos: Portal O Norte)