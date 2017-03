Populares incendeiam casa de homem preso por abuso sexual

A casa de um homem que foi preso no setor Monte Sinai por abusar sexualmente de crianças, foi incendiada na noite dessa terça-feira (14), em Araguaína.



Pessoas revoltadas com o crime tocaram fogo na residência onde cama, geladeira, fogão e outros móveis foram totalmente destruídos pelo fogo.



A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram procurados e informaram que não foram acionados para atender a ocorrência.



Entenda o Caso



José Antônio Costa de 49 anos foi preso no último dia 04, suspeito de práticas sexuais envolvendo crianças. A polícia conseguiu chegar até ele após denúncias repassadas ao serviço de inteligência da Polícia Militar.



O caso teve grande repercussão no início do mês e provocou a revolta de moradores e internautas que acompanharam as notícias sobre a prisão de José Costa.



Com ele a polícia apreendeu duas munições de uso restrito e um celular onde foram registradas fotos e vídeos dele tocando nas partes íntimas de crianças. Imagens obtidas com exclusividade por nossa equipe, mostram algumas das fotos encontradas no aparelho. À polícia, Antônio Costa alega ter praticado as ações sem intenções maldosas.