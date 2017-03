Jovem que desapareceu na porta de casa é encontrada pela família

A adolescente Letícia Silva que estava desaparecida desde a noite de ontem (14), foi encontrada no final da manhã desta quarta-feira (15). Segundo Sônia Regina, a filha foi sequestrada na porta de casa por volta das 19h30min da noite de ontem.



Por telefone, dona Sônia Regina confirmou rapidamente ao Portal O Norte que Letícia foi localizada e passa bem. “Graças a Deus minha filha está bem, recebemos uma ligação para ir buscar ela”.



A mãe da adolescente estava emocionada e chorando agradeceu a todas as pessoas que se solidarizaram com a família, oraram e compartilharam a notícia do desaparecimento.



No perfil do irmão de Letícia, ele postou a notícia de que a encontraram e também fez agradecimentos.

Letícia foi encontrada sentada em um banco na praça do setor Noroeste por um rapaz que reconheceu que ela era a moça desaparecida. Os familiares foram informados e foram buscá-la no local. De acordo com a mãe da menina em texto publicado nas redes sociais, ela aparentava estar dopada e foi encaminhada para ser submetida a um exame de corpo de delito.



O caso ainda deve ser investigado pela Polícia Civil.



(Fotos: Divulgação)