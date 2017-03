IPVA de veículos com finais de placas 3 e 4 vencem nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira, 15, vence o prazo para o pagamento integral do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2017, com desconto de 10%. Este desconto é para os veículos com finais de placas 3 e 4, que no Tocantins a frota é de 110 mil veículos tributados.



O contribuinte, além de poder quitar o IPVA em parcela única com desconto de 10%, também pode dividir o tributo em até quatro parcelas consecutivas, sendo que o valor da parcela não pode ser inferior a R$ 400 para pessoa jurídica, e R$ 200 para pessoa física.



Quem não aproveitar o desconto ou o parcelamento do IPVA dos veículos com placas de finais 3 e 4, deverá obrigatoriamente quitar o imposto em parcela única, sem desconto, no dia 14 de junho, mesma data do licenciamento do veículo.



Dos valores arrecadados do IPVA, 50% são destinados aos municípios onde estiver licenciado o veículo, e os outros 50% para o Estado. Portanto, é importante que o cidadão fiscalize a aplicação destes recursos em seus municípios.



O Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (DARE), para pagamento, pode ser retirado no endereço www.sefaz.to.gov.br, no ícone “IPVA 2017”, ou nas Agências de Atendimento da Secretaria da Fazenda e deve ser pago na rede bancária autorizada.