Jovem vai parar na delegacia suspeito de matar cachorro do vizinho

Renato Ribeiro de Andrade (24 anos) foi preso nesta tarde (15), pela polícia, suspeito de matar o cachorro de seu vizinho com um disparo de arma de fogo.



A ocorrência foi registrada pela Polícia Ambiental, na Ruas das Craviúnas do setor Araguaína Sul.



Segundo relato do vizinho que preferiu não se identificar, tudo começou quando ele abriu o portão e seu cão, da raça pitbull, foi para fora da residência e começou a brigar com o cachorro de Renato, que armado com um revólver deu um tiro fatal no animal.



Renato foi preso em flagrante, mas negou a autoria do crime alegando que quem um irmão dele teria atirado contra o cachorro foi um irmão e fugiu. Segundo a polícia, o suspeito tem passagens criminais e responde processo por tentativa de homicídio.



A polícia não encontrou a arma usada para matar o cachorro, mas o suspeito foi levado para a Central de flagrantes para os procedimentos cabíveis.



(fotos: Portal O Norte)