Garota que ficou 5 dias apreendida em delegacia é presa após assalto

Um grupo de jovens foi preso em flagrante e um menor apreendido depois do roubo de uma moto na tarde desta quarta-feira (15), em Araguaína.



O crime aconteceu no setor Araguaína Sul e a polícia conseguiu chegar até os autores depois de denúncia anônima feita por uma testemunha que presenciou o roubo, anotou a placa do veículo usado pelos criminosos e acionou a polícia via 190.



De posse das informações, a polícia realizou diligências na região e encontrou a moto em uma residência que fica no setor Maracanã onde haviam cinco pessoas, entre elas uma garota e um adolescente de 15 anos.



Moto estaria sendo utilizada em assaltos pela cidade. (Fotos: Portal O Norte)

Os maiores de idade foram identificados como Raiane Brielly Barbosa da Silva (18 anos), Fernando Dias Bezerra (21 anos), Roneilson da Silva Dourado (18 anos) e Daniel Dines Santos da Silva (18 anos), sendo que este último foi liberado após prestar depoimento já que apesar de ele estar na residência, não ficou comprovado sua participação no crime.

A vítima conseguiu identificar dois jovens como sendo autores do roubo, sendo que Raiane da Silva foi apontada como uma das assaltantes.



No momento em que os suspeitos foram detidos, a polícia encontrou apenas a moto utilizada pelos criminosos para a prática do roubo, mas continuou as diligências e horas depois encontrou a moto da vítima abandonada em um matagal no setor Serra Dourada.



Moto roubada hoje a tarde foi recuperada pela polícia. (Fotos: Portal O Norte)

Segundo a polícia, a moto apreendida na casa é o mesmo veículo utilizado em um assalto que aconteceu no último dia 25 de fevereiro, onde imagens de um circuito externo de segurança registraram a ação dos assaltantes.



Vídeo mostra moto apreendida hoje sendo usada em assalto no mês passado. (Foto: Reprodução)

A garota presa por envolvimento no roubo de hoje já era conhecida no mundo do crime desde menor e tem um extenso histórico criminal. Considerada perigosa, entre os atos infracionais praticados por ela, foi registrada uma tentativa de homicídio contra seu próprio padrasto.



Em agosto do ano passado, a garota tinha 17 anos quando foi apreendida por roubo de moto e celular. O caso ganhou repercussão depois que a adolescente ficou apreendida durante cinco dias na Central de Flagrantes de Araguaína por conta de uma falha de comunicação entre a Polícia Civil e o Judiciário que determinou que a jovem fosse levada para a Ceip de Santa Fé, que recusou a permanência dela na unidade, tendo em vista que o local mantém apenas menores infratores do sexo masculino.



Agora maior de idade, Raiane deve permanecer presa à disposição do poder Judiciário.