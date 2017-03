Grupo invade casa, faz moradores reféns e roubam vários objetos

Um grupo de criminosos invadiu uma residência na noite dessa quinta-feira (16), em Araguaína, fizeram uma família refém e levaram vários pertences das vítimas.



Segundo a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta as 21 horas no Bairro de Fátima. As vítimas disseram que quatro homens participaram da ação e levaram joias, celulares, perfumes, bolsas femininas, uma TV, um veículo Fiat Pálio de cor preta e fugiram em seguida de bicicleta.



A polícia foi acionada por moradores que em diligências na região, conseguiu localizar dois suspeitos, sendo um maior de 19 anos identificado como Victor Hugo da Silva Andrade e um adolescente de 16 anos. Eles estavam em uma bicicleta seguindo por uma estrada entre os setores Lago Azul I e Lago Azul IV e com a dupla foram recuperados três celulares roubados das vítimas.



Após um diálogo, os indivíduos levaram os militares até o setor Nova Araguaína onde foi localizado o veículo roubado atolado.



(Foto: Divulgação)

Posteriormente também foram localizados outros objetos produtos do roubo, que estavam escondidos nos fundos de uma residência no Setor Xixebal. Nem todos os objetos foram localizados, bem como armas e nem tampouco os outros dois indivíduos que participaram do roubo.



(Foto: Divulgação PM)

Diante da situação, os envolvidos que foram reconhecidos pelas vítimas foram conduzidos à delegacia para os procedimentos cabíveis.